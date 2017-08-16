Яценюк став співвласником "Espreso.TV"

Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк став співвласником телеканалу "Espreso.TV".



Така інформація міститься в Держреєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.



Так, Яценюк значиться у складі засновників-кінцевих бенефіціарів компанії "Астра Фінанс", яка є власницею ТОВ "Голдбері", що, у свою чергу, виступає власником зазначеного телеканалу.



Крім того, у списку кінцевих бенефіціарів "Астра Фінанс" - дружина глави МВС України Арсенія Авакова Інна Авакова і дружина народного депутата Миколи Княжицького (фракція "Народний фронт") Лариса Княжицька.



Як повідомила прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо, Яценюк придбав корпоративні права телеканалу за 3,8 млн грн.



"Арсеній Яценюк цього року реалізував своє право опціону на придбання корпоративних прав. Угоду підписано 15 червня 2017 року", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Facebook в п'ятницю.



"Інформація про опціон була відзначена в його електронній декларації за 2016 рік, яку Яценюк заповнював, вже не перебуваючи на посаді прем'єр-міністра України. В розділі "фінансові зобов'язання" він зазначив попередній договір (опціон) 2013 року з Княжицькою і з компаніями, де Княжицька є прямим засновником, на придбання корпоративних прав на суму 3 788 700 гривень. За цю суму і була придбана частина каналу", - додала Лаппо.



Телеканал "Espreso.TV" створений восени 2013 року. Його засновниками виступили Княжицька і колишній головний редактор тижневика "Комментарии" Вадим Денисенко.

Інтерфакс-Україна