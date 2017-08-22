Виконком ФФУ: "Динамо" має грати в Маріуполі

Виконком Федерації футболу України на своєму екстреному засіданні підтримав рішення комітету з безпеки проведення змагань, що матч 7 туру Прем`єр-ліги "Маріуполь" - "Динамо" має пройти 27 серпня у місті Маріуполь.

Про це повідомляє джерело "Української правди" у ФФУ.

На засідання виконкому 22 серпня виносилося питання в цілому безпеки проведення футбольних матчів.

З 30 членів виконкому проти рішення проводити футбольні матчі в Маріуполі були лише двоє: головний редактор журналу Футбол Артем Франков та Ігор Кочетов. 28 осіб проголосували за проведення футбольних матчів у Маріуполі.

Також під час засідання виконкому віце-президент ФФУ Олег Собуцький заявив, що на 28 серпня у Маріуполі запланована товариська гра ветеранської збірної України, куди входять багато колишніх гравців "Динамо", "Шахтаря" та "Дніпра".

Раніше 22 серпня стало відомо, що Служба безпеки України направила лист до Федерації футболу України із застереженнями щодо безпеки у Маріуполі для проведення матчу ФК "Маріуполь"-"Динамо".

За оцінками СБУ, в місті Маріуполі найвищий, червоний, рівень терористичної загрози.

Водночас СБУ наголосила, що якщо ФФУ вирішить провести матч у Маріуполі, то служба вживе усіх заходів для забезпечення безпеки проведення футбольної гри.

Як повідомлялося, 20 серпня віце-президент "Динамо" Андрій Мадзяновський заявив, що "Динамо" не поїде до Маріуполя на матч з місцевим ФК через небезпечну ситуацію в місті.

При цьому віце-президент УЄФА Григорій Суркіс взагалі виступив проти проведення будь-яких матчів української прем`єр-ліги в Маріуполі.

Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вважає, що відмова команди "Динамо-Київ" грати у Маріуполі є "ударом нижче пояса" для маріупольців.

Микола Аврамчук для УП