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Исполком ФФУ: "Динамо" должно играть в Мариуполе

Вторник, 22 августа 2017, 19:46

Исполком Федерации футбола Украины на своем экстренном заседании поддержал решение комитета по безопасности проведения соревнований о том, что матч 7 тура Премьер-лиги "Мариуполь" - "Динамо" должен пройти 27 августа в городе Мариуполь.

Об этом сообщает источник "Украинской правды" в ФФУ.

На заседание исполкома 22 августа выносился вопрос в целом безопасности проведения футбольных матчей.

Из 30 членов исполкома против решения проводить футбольные матчи в Мариуполе были только двое: главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков и Игорь Кочетов. 28 человек проголосовали за проведение футбольных матчей в Мариуполе.

Также во время заседания исполкома вице-президент ФФУ Олег Собуцкий заявил, что на 28 августа в Мариуполе запланирована товарищеская игра ветеранской сборной Украины, куда входят многие бывшие игроки "Динамо", "Шахтера" и "Днепра".

Ранее 22 августа стало известно, что Служба безопасности Украины направила письмо в Федерацию футбола Украины с предупреждениями относительно безопасности в Мариуполе для проведения матча ФК "Мариуполь" - "Динамо".

По оценкам СБУ, в городе Мариуполе самый высокий, красный, уровень террористической угрозы.

В то же время СБУ подчеркнула, что если ФФУ решит провести матч в Мариуполе, то служба примет все меры для обеспечения безопасности проведения футбольной игры.

Как сообщалось, 20 августа вице-президент "Динамо" Андрей Мадзяновский заявил, что "Динамо" не поедет в Мариуполь на матч с местным ФК из-за опасной ситуации в городе.

При этом вице-президент УЕФА Григорий Суркис вообще выступил против проведения любых матчей украинской премьер-лиги в Мариуполе.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что отказ команды "Динамо-Киев" играть в Мариуполе является "ударом ниже пояса" для мариупольцев.

Николай Аврамчук для УП

Темы: футболМариуполь
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