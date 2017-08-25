Чи був Димінський за кермом, можна встановити без нього – Луценко

Чи був львівський бізнесмен Петро Димінський у момент ДТП за кермом, встановить ряд експертиз навіть без його участі.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у коментарі журналістам у п'ятницю.

Він ще раз повторив, що людина, яка заявила, що була за кермом, насправді там не була.

"На питання, чи був за кермом Димінський, ми отримаємо відповідь після роботи експертів. Декілька напрямків експертиз – починаючи від біологічних матеріалів за кермом, відеоматеріалів та інших речей, які ми замовили у відповідних фахівців… Це можливо зробити без його участі", - сказав Луценко.

Він додав, що якщо експертиза покаже, що за кермом був саме Димінський, він буде викликатися вже в якості підозрюваного для вручення підозри.

"Якщо він не буде прибувати на цю та інші слідчі дії, будемо діяти передбаченим законом шляхом, аж до звернення за міжнародною правовою допомогою", - зазначив генпрокурор, водночас закликавши не призначати винного до завершення законних процедур.

"Закон передбачає можливість через ГПУ звертатися до наших колег закордоном і через встановлені процедури отримувати цю людину в порядку екстрадиції. Правда, це довга процедура, іноді триває від півроку до року, але вона в 90% випадків завершується успішно. Я чомусь думаю, що пан Димінський в його віці і з його особистою гордістю мав би краще співпрацювати зі слідством, не доводячи нас до таких запитань і таких відповідей", - додав Луценко.

Як відомо, у середу 23 серпня член колегії МВС Антон Геращенко повідомив, що Димінський не прибув на допит у поліцію на 10 ранку середи у справі про смертельну ДТП на Львівщині. За його словами Димінському вручили одразу дві повістки на допит.

Разом з тим, адвокат Димінського стверджує, що той не отримував повісток.

Поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена Петра Димінського в ДТП зі смертельними наслідками на Львівщині.

ДТП за участю автомобіля Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова заарештував охоронця Димінського.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

Українська правда