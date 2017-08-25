Был ли Дыминский за рулем, можно установить без него - Луценко

Был ли львовский бизнесмен Петр Дыминский в момент ДТП за рулем, установит ряд экспертиз даже без его участия.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в комментарии журналистам в пятницу.

Он еще раз повторил, что человек, который заявил, что был за рулем, на самом деле там не был.

"На вопрос, был ли за рулем Дыминский, мы получим ответ после работы экспертов. Несколько направлений экспертиз - начиная от биологических материалов за рулем, видеоматериалов и других вещей, которые мы заказали у соответствующих специалистов... Это возможно сделать без его участия", - сказал Луценко.

Он добавил, что, если экспертиза покажет, что за рулем был именно Дыминский, он будет вызываться уже в качестве подозреваемого для вручения подозрения.

"Если он не будет прибывать на это и другие следственные действия, будем действовать предусмотренным законом путем, вплоть до обращения за международной правовой помощью", - отметил генпрокурор, в то же время призвав не назначать виновного до завершения законных процедур.

"Закон предусматривает возможность через ГПУ обращаться к нашим коллегам за рубежом и через установленные процедуры получать этого человека в порядке экстрадиции. Правда, это долгая процедура, иногда длится от полугода до года, но она в 90% случаев завершается успешно. Я почему-то думаю, что господин Дыминский в его возрасте и с его личной гордостью должен был бы лучше сотрудничать со следствием, не доводя нас до таких вопросов и таких ответов", - добавил Луценко.

Как сообщалось, в среду 23 августа член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что Дыминский не явился на допрос в полицию на 10 утра среды по делу о смертельное ДТП на Львовщине. По его словам Диминскому вручили сразу две повестки на допрос.

В то же время, адвокат Дыминского отрицает, что тот получал повестки.

Полиция установила отсутствие вины охранника бизнесмена Петра Дыминского в ДТП со смертельным исходом на Львовщине.

ДТП с участием автомобиля Дыминского произошло 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10.

Владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский был на месте аварии. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Охранник бизнесмена заявил, что виновником ДТП является он. Галицкий районный суд Львова арестовал охранника Дыминского.

Брат погибшей в ДТП девушки утверждает, что именно Дыминский был за рулем Мерседеса в момент аварии.

Украинская правда