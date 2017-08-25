Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чи був Димінський за кермом, можна встановити без нього – Луценко

П'ятниця, 25 серпня 2017, 21:36

Чи був львівський бізнесмен Петро Димінський у момент ДТП за кермом, встановить ряд експертиз навіть без його участі.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у коментарі журналістам у п'ятницю.

Він ще раз повторив, що людина, яка заявила, що була за кермом, насправді там не була.

"На питання, чи був за кермом Димінський, ми отримаємо відповідь після роботи експертів. Декілька напрямків експертиз – починаючи від біологічних матеріалів за кермом, відеоматеріалів та інших речей, які ми замовили у відповідних фахівців… Це можливо зробити без його участі", - сказав Луценко.

Він додав, що якщо експертиза покаже, що за кермом був саме Димінський, він буде викликатися вже в якості підозрюваного для вручення підозри.

"Якщо він не буде прибувати на цю та інші слідчі дії, будемо діяти передбаченим законом шляхом, аж до звернення за міжнародною правовою допомогою", - зазначив генпрокурор, водночас закликавши не призначати винного до завершення законних процедур.

"Закон передбачає можливість через ГПУ звертатися до наших колег закордоном і через встановлені процедури отримувати цю людину в порядку екстрадиції. Правда, це довга процедура, іноді триває від півроку до року, але вона в 90% випадків завершується успішно. Я чомусь думаю, що пан Димінський в його віці і з його особистою гордістю мав би краще співпрацювати зі слідством, не доводячи нас до таких запитань і таких відповідей", - додав Луценко.

Як відомо, у середу 23 серпня член колегії МВС Антон Геращенко повідомив, що Димінський не прибув на допит у поліцію на 10 ранку середи у справі про смертельну ДТП на Львівщині. За його словами Димінському вручили одразу дві повістки на допит.

Разом з тим, адвокат Димінського стверджує, що той не отримував повісток. 

Поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена Петра Димінського в ДТП зі смертельними наслідками на Львівщині.

ДТП за участю автомобіля Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова  заарештував охоронця Димінського.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛьвівЛуценкоДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Львів
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
Командири "Азова" обіцяють іще сказати своє слово в бою
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
Останні новини
14:27
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
Усі новини...
Реклама: