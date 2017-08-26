Спецпрокурор США хоче допитати керівників фірм, що працювали на Манафорта

489 переглядів
Субота, 26 серпня 2017, 14:33

Спецпрокурор США у справі про втручання Росії в американські вибори  Роберт Мюллер хоче, щоб велику журі допитало керівників компаній, які працювали на колишнього радника Дональда Трампа Пола Манафорта у часи, коли той працював на "Партію регіонів" і Віктора Януковича.

Про це повідомляє канал NBC.

За словами PR-директора однієї з фірм, яка має свідчити у справі, команда Мюллера цікавиться закордонною кампанією Манафорта у період з 2012 по 2014 роки.

"Ми думаємо, вони намагаються встановити, чи це був законний проект. З нашої точки зору, законний. Ми зробили велику роботу і ставилися до цього серйозно" - зазначив менеджер.

Зазначається, що над кампанією в Україні, яку координував Манафорт, працювали шість компаній. За роботу їм платили з розташованому у Брюсселі Європейському центрі сучасної України, декларованою метою якого була підтримка вступу України до ЄС.

Дві з компаній працювали у Вашингтоні з партнером Манафорта Ріком Гейтсом, три інші працювали у Європі.

Наприкінці минулого місяця, за даними ЗМІ,  агенти ФБР провели обшук у будинку Манафорта на підставі ордеру, що дозволяє вилучати документи та інші матеріали.

Як відомо, Манафорт є однією з ключових фігур в розслідуванні втручання РФ в президентські вибори в США в минулому році.

Європейська правда

Теми: США Манафорт Росія вибори
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ще один радник Трампа подав у відставку 26 серпня 2017, 13:27
У Техасі через ураган оголошено режим стихійного лиха 26 серпня 2017, 11:37
Трамп заборонив трансгендерам служити в армії 26 серпня 2017, 11:20
powered by lun.ua
Головні новини
Спецпрокурор США хоче допитати керівників фірм, що працювали на Манафорта
Марчук: Росія блокуватиме рішення про місію ООН на Донбасі
Путіну нагадали про відповідальність за мир в Україні
У Техасі через ураган оголошено режим стихійного лиха
Усі новини

Де їсти, пити і розважатися у Херсоні

Історія

В’ячеслав Чорновіл – епоха боротьби за українську Державу