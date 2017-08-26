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Спецпрокурор США хоче допитати керівників фірм, що працювали на Манафорта

Субота, 26 серпня 2017, 14:33
Спецпрокурор США хоче допитати керівників фірм, що працювали на Манафорта

Спецпрокурор США у справі про втручання Росії в американські вибори  Роберт Мюллер хоче, щоб велику журі допитало керівників компаній, які працювали на колишнього радника Дональда Трампа Пола Манафорта у часи, коли той працював на "Партію регіонів" і Віктора Януковича.

Про це повідомляє канал NBC.

За словами PR-директора однієї з фірм, яка має свідчити у справі, команда Мюллера цікавиться закордонною кампанією Манафорта у період з 2012 по 2014 роки.

"Ми думаємо, вони намагаються встановити, чи це був законний проект. З нашої точки зору, законний. Ми зробили велику роботу і ставилися до цього серйозно" - зазначив менеджер.

Зазначається, що над кампанією в Україні, яку координував Манафорт, працювали шість компаній. За роботу їм платили з розташованому у Брюсселі Європейському центрі сучасної України, декларованою метою якого була підтримка вступу України до ЄС.

Дві з компаній працювали у Вашингтоні з партнером Манафорта Ріком Гейтсом, три інші працювали у Європі.

Наприкінці минулого місяця, за даними ЗМІ,  агенти ФБР провели обшук у будинку Манафорта на підставі ордеру, що дозволяє вилучати документи та інші матеріали.

Як відомо, Манафорт є однією з ключових фігур в розслідуванні втручання РФ в президентські вибори в США в минулому році.

Європейська правда

Теми: СШАПол МанафортРосіявибори
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