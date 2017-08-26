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Спецпрокурор США хочет допросить руководителей фирм, работавших на Манафорта

Суббота, 26 августа 2017, 14:33
Спецпрокурор США хочет допросить руководителей фирм, работавших на Манафорта

Спецпрокурор США по делу о вмешательстве России в американские выборы Роберт Мюллер хочет, чтобы большое жюри допросило руководителей компаний, которые работали на бывшего советника Дональда Трампа Пола Манафорта во времена, когда тот работал на "Партию регионов" и Виктора Януковича.

Об этом сообщает канал NBC.

По словам PR-директора одной из фирм, которая должна свидетельствовать по делу, команда Мюллера интересуется зарубежной кампанией Манафорта в период с 2012 по 2014 годы.

"Мы думаем, они пытаются установить, это был законный проект. С нашей точки зрения, законный. Мы сделали большую работу и относились к этому серьезно", - отметил менеджер.

Отмечается, что над кампанией в Украине, которую координировал Манафорт, работали шесть компаний. За работу им платили с расположенном в Брюсселе Европейском центре современной Украины, декларируемой целью которого была поддержка вступления Украины в ЕС.

Две из компаний работали в Вашингтоне с партнером Манафорта Риком Гейтсом, три другие работали в Европе.

В конце прошлого месяца, по данным СМИ, агенты ФБР провели обыск в доме Манафорта на основании ордера, что позволяет изымать документы и другие материалы.

Как известно, Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании вмешательства РФ в президентские выборы в США в прошлом году.

Европейская правда

Темы: СШАПол МанафортРосcиявиборы
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