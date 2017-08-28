США не розсекречують докази збиття терористами "Боїнгу"

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Понеділок, 28 серпня 2017, 18:28

США не розкривають наявні докази того, що малайзійський "Боїнг-777" в липні 2014 року було збито на сході Донецької області з підконтрольної сепаратистам території, оскільки американські спецслужби зацікавлені зберегти в таємниці свої джерела інформації.

Про це в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви" сказав посол США в Росії Джон Теффт.

"Є джерела і методи, про які вони (керівники спецслужб - прим. ЕМ) не розповідатимуть. І мені здається, будь-яка спецслужба не буде про це розповідати. Після того, як ви розкриєте, ви можете поставити під загрозу джерело інформації, і цього не буде ніхто робити, і росіяни теж цього не будуть робити", - сказав він.

Теффт пояснив, що спецслужби представили докази в Сенаті і Палаті представників, і конгресмени знайшли їх переконливими, практично одноголосно проголосувавши за санкції.

Крім того, посол нагадав, що голландська комісія у власному розслідуванні також дійшла висновку, що авіалайнер був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який Росія надала сепаратистам.

"Мені здається, голландська влада і їхнє розслідування дуже чітко дали про це зрозуміти. Є відео… де видно, що як раз саме російська установка перетинала територію і потім їхала назад, і при цьому одна з ракет вже була відсутня", - сказав Теффт.

Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), упав у Донецькій області 17 липня 2014 року – загинули 298 осіб.

Міжнародна команда з розслідування цієї катастрофи дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У РФ заявили що не варто довіряти розслідуванню Bellingcat.

Малайзія сподівається, що підозрюваних у катастрофі МН17 назвуть до кінця року.

Україна уклала угоду про передачу Нідерландам юрисдикції на притягнення до відповідальності винних у збитті літака. Нідерланди змінять своє законодавство, щоб винести вирок.

24 серпня Росія передала міжнародній групі слідчих нові дані з радарів про катастрофу.

Теми: Донбас США Росія
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