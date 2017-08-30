В Миколаєві намагались підірвати автомобіль місцевого депутата

В автомобілі депутата від Опоблоку Міколаївської міськради Дмитра Жвавого спрацювала дистанційна вибухівка.

Про це на свої сторінці у Facebook заявив сам депутат.

"Сьогодні вранці я як зазвичай віз дитину та дружину на роботу і в дитячий садок, але якісь виродки хотіли підірвати мою сім'ю! Спрацював дистанційний пристрій вибухівки! Слава БОГУ МИ ЖИВІ!", - написав він.

Жвавий викликав поліцію на місце інциденту. Поки жодної додаткової інформації немає.

У прес-службі Нацполіції Миколаївської області "Українській правді" підтвердили інцидент з вибухівкою.

"Вранці депутат Жвавий сів до своєї машини і почув хлопок та побачив дим. Одразу на місце інциденту він викликав поліцію. На місце події приїхали і поліцейські, і експерти з вибухівки, кінологи та інші спеціалісти. Пристрій забрали на експертизу", - сказали в прес-службі.

Також в прес-службі додали, що відкрите кримінальне провадження з формулюванням "замах на вбивство". На місці події досі працюють спеціалісти.

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко на своїй сторінці у Facebook написав:

"Тільки вчора миколаївські правоохоронці завдали потужного удару організованій злочинності. Але після затримання членів серйозного кримінального угрупування вже сьогодні ми маємо черговий виклик. Вибухівка, що була встановлена в автомобілі депутата Миколаївської міськради, може бути як спробою залякати, так і реальним замахом на вбивство. Безумовно - такі речі є неприпустимими і потребують миттєвої і якомога швидшої реакції від правоохоронців".

Також він зазначив, що вже поспілкувався з керівниками силових структур і закликав їх взяти розслідування під особистий контроль.

"На Миколаївщині буде панувати тільки Закон!", - додав Савченко.

В свою чергу Опоблок своїй офіційній сторінці в Facebook заявив, що обшуки депутатів міськради та "замах на вбивство депутата Жвавого" – "справа рук одних і тих же людей".

"Опозиційний блок в Миколаєві заявляє про політичний тиск з боку влади і абсолютну відсутність верховенства права в Миколаєві", - сказано в заяві.

Як відомо, 29 серпня в Миколаєві пройшли обшуки у 90 депутатів та підприємців.

Місцева прокуратура зазначила, що їм закидають зловживання бюджетними коштами, вимагання і рейдерство та інші злочини.

В той же день було затримано 5 осіб, в тому числі і кримінального авторитета Михайла Тітова на прізвисько "Мультик".

Пізніше прес-секретар ГПУ Лариса Сарган повідомила про те, що після завершення обшуків кількість затриманих може збільшитись.

Яна Міланова, УП