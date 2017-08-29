Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кількість затриманих після обшуків у Миколаєві може зрости – ГПУ

Вівторок, 29 серпня 2017, 17:13

Після завершення обшуків у Миколаєві кількість затриманих може збільшитись.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар Генеральної прокуратури України Лариса Сарган.

За її словами, обшуки ще тривають, тож не виключено, що список затриманих може поповнитись.

"Обшуки та слідчі дії ще тривають, тому після їх завершення кількість арештованих може збільшитись", - зауважила Сарган.

Разом з тим прес-секретар ГПУ відмовилась повідомити дані про тих 4 осіб, окрім Михайла Титова "Мультика", які вже були затримані.

"Поки тривають слідчі дії, я не можу розголошувати будь-яку інформацію, окрім тої, що вже повідомив Юрій Луценко. Згодом Миколаївська прокуратура надасть більше інформації", - сказала Лариса Сарган.

Вона зазначила, що проти затриманих розпочато кримінальне провадження.

Раніше "Українська правда" повідомляла, що у Миколаєві проходять обшуки у 90 депутатів та підприємців.

Пізніше Генеральний прокурор Луценко повідомив про 5 затриманих після обшуків у Миколаєві.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураМиколаївкримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
Усі новини...
Реклама: