СБУ депортує російську журналістку, яку російські ЗМІ назвали викраденою
СБУ заявляє, що російська журналіст Анна Курбатова буде депортована до РФ.
Про це Гітлянська написала у своєму Facebook.
"Російська пропагандистка Анна Курбатова буде примусово повернута до РФ", - наголосила вона.
"Україна є правовою державою, її правоохоронні органи діють виключно в рамках чинного законодавства. На цей момент триває оформлення необхідних документів для її офіційного видворення. Так буде з кожним, хто дозволяє собі ганьбити Україну", - заявила Гітлянська.
Сюжет Анни Курбатової про День Незалежності
Як відомо, Російські ЗМІ заявили про "викрадення" журналістки "Первого канала" Анни Курбатової в Києві.
В Службі безпеки України "Українській правді" наразі повідомили лише, що "все відбувається в рамках законодавства".
У Нацполіції заявили, що до них ніхто не звертався із заявами про викрадення Курбатової, але вогни перевіряють цю інформацію.
Українська правда
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