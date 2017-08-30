СБУ депортує російську журналістку, яку російські ЗМІ назвали викраденою

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Середа, 30 серпня 2017, 15:59
Анна Курбатова

СБУ заявляє, що російська журналіст Анна Курбатова буде депортована до РФ.

Про це Гітлянська написала у своєму Facebook.

"Російська пропагандистка Анна Курбатова буде примусово повернута до РФ", - наголосила вона. 

"Україна є правовою державою, її правоохоронні органи діють виключно в рамках чинного законодавства. На цей момент триває оформлення необхідних документів для її офіційного видворення. Так буде з кожним, хто дозволяє собі ганьбити Україну", - заявила Гітлянська.

Сюжет Анни Курбатової про День Незалежності

Як відомо, Російські ЗМІ заявили про "викрадення" журналістки "Первого канала" Анни Курбатової в Києві.

В Службі безпеки України "Українській правді" наразі повідомили лише, що "все відбувається в рамках законодавства".

У Нацполіції заявили, що до них ніхто не звертався із заявами про викрадення Курбатової, але вогни перевіряють цю інформацію.

Українська правда

Теми: СБУ Росія ЗМІ
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