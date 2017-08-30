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СБУ депортирует российскую журналистку, которую СМИ РФ назвали похищенной

Среда, 30 августа 2017, 15:59
Анна Курбатова

СБУ заявляет, что российская журналист Анна Курбатова будет депортирована в РФ.

Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в своем Facebook.

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращен в РФ", - подчеркнула она.

"Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", - заявила Гитлянская.

Сюжет Анны Курбатовой о Дне Независимости

Как известно, российские СМИ заявили о "похищении" журналистки "Первого канала" Анны Курбатовой в Киеве.

В Службе безопасности Украины "Украинской правде" сообщили, что "все происходит в рамках законодательства".

В Нацполиции заявили, что к ним никто не обращался с заявлениями о похищении Курбатовой, но огнем проверяют эту информацию.

Украинская правда

Темы: СБУРосcияСМИ
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