СБУ депортує російську журналістку, яку ЗМІ РФ назвали викраденою

СБУ заявляє, що російська журналіст Анна Курбатова буде депортована до РФ.

Про це Гітлянська написала у своєму Facebook.

"Російська пропагандистка Анна Курбатова буде примусово повернута до РФ", - наголосила вона.

"Україна є правовою державою, її правоохоронні органи діють виключно в рамках чинного законодавства. На цей момент триває оформлення необхідних документів для її офіційного видворення. Так буде з кожним, хто дозволяє собі ганьбити Україну", - заявила Гітлянська.

Сюжет Анни Курбатової про День Незалежності

Як відомо, Російські ЗМІ заявили про "викрадення" журналістки "Первого канала" Анни Курбатової в Києві.

В Службі безпеки України "Українській правді" повідомили, що "все відбувається в рамках законодавства".

У Нацполіції заявили, що до них ніхто не звертався із заявами про викрадення Курбатової, але вогни перевіряють цю інформацію.

Українська правда