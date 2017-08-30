Російську журналістку повернули до РФ – нев'їзна на 3 роки
Російська пропагандистка Анна Курбатова, щодо якої прийнято рішення примусового видворення з України, перетнула україно-російській кордон.
Про це повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська у Facebook.
"Їй (Курбатовій) заборонено в’їзд на територію нашої держави на три роки", – зазначила Гітлянська.
"Рішення було прийнято через діяльність Курбатової, яка шкодила національним інтересам України", – уточнила вона.
Як відомо, Російські ЗМІ заявили про "викрадення" журналістки "Первого канала" Анни Курбатової в Києві.
У СБУ заявили натомість, що Курбатова буде депортована до РФ.
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