Російську журналістку повернули до РФ – нев'їзна на 3 роки

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Середа, 30 серпня 2017, 20:48

Російська пропагандистка Анна Курбатова, щодо якої прийнято рішення примусового видворення з України, перетнула україно-російській кордон.

Про це повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська у Facebook.

"Їй (Курбатовій) заборонено в’їзд на територію нашої держави на три роки", – зазначила Гітлянська.

"Рішення було прийнято через діяльність Курбатової, яка шкодила національним інтересам України", – уточнила вона.

Як відомо, Російські ЗМІ заявили про "викрадення" журналістки "Первого канала" Анни Курбатової в Києві.

У СБУ заявили натомість, що Курбатова буде депортована до РФ.

Теми: Росія СБУ ЗМІ
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