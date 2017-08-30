Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російську журналістку повернули до РФ – нев'їзна на 3 роки

Середа, 30 серпня 2017, 20:48
Російську журналістку повернули до РФ – нев'їзна на 3 роки

Російська пропагандистка Анна Курбатова, щодо якої прийнято рішення примусового видворення з України, перетнула україно-російській кордон.

Про це повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська у Facebook.

"Їй (Курбатовій) заборонено в’їзд на територію нашої держави на три роки", – зазначила Гітлянська.

"Рішення було прийнято через діяльність Курбатової, яка шкодила національним інтересам України", – уточнила вона.

Як відомо, Російські ЗМІ заявили про "викрадення" журналістки "Первого канала" Анни Курбатової в Києві.

У СБУ заявили натомість, що Курбатова буде депортована до РФ.

Теми: РосіяСБУЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Росія
Колаборанти на Луганщині готуються до втечі в РФ – ЦНС
Медведєв знову "пророкує" наближення Третьої світової
Росіяни концентрують основні зусилля на 5 напрямках, за добу 17 боєзіткнень – Генштаб
Останні новини
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
Усі новини...
Реклама: