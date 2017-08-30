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Российскую журналистку вернули в РФ – невъездная на 3 года

Среда, 30 августа 2017, 20:48
Российскую журналистку вернули в РФ – невъездная на 3 года

Российская пропагандистка Анна Курбатова, в отношении которой принято решение принудительного выдворения из Украины, пересекла украино-российскою границу.

Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в Facebook.

"Ей (Курбатовой) запрещен въезд на территорию нашего государства на три года", – отметила Гитлянская.

"Решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины", – уточнила она.

Как известно, российские СМИ заявили о "похищении" журналистки "Первого канала" Анны Курбатовой в Киеве.

В СБУ же заявили, что Курбатова будет депортирована в РФ.

Темы: РосcияСБУСМИ
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