Российскую журналистку вернули в РФ – невъездная на 3 года
Среда, 30 августа 2017, 20:48
Российская пропагандистка Анна Курбатова, в отношении которой принято решение принудительного выдворения из Украины, пересекла украино-российскою границу.
Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в Facebook.
"Ей (Курбатовой) запрещен въезд на территорию нашего государства на три года", – отметила Гитлянская.
"Решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины", – уточнила она.
Как известно, российские СМИ заявили о "похищении" журналистки "Первого канала" Анны Курбатовой в Киеве.
В СБУ же заявили, что Курбатова будет депортирована в РФ.