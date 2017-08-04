Матіос: УЗ отримала тисячу напіввагонів, що належать компанії Клименка

Головна військова прокуратура передала "Укрзалізниці" 1 тисячу напіввагонів, які належать "Юнісон Груп" - компанії, пов'язаній з екс-главою Міндоходів і зборів Олександром Клименком.

Про це на брифінгу 4 липня повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його словами, рішення про передачу ухвалив Печерський райсуд, а вагони були затримані Держприкордонслужбою та митними органами України.

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Як відомо, 14 липня головна військова прокуратура спільно з Департаментом захисту Нацполіції та спецпідрозділом "Корд" провели обшуки у справі злочинної організації екс-президента Віктора Януковича та екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка.

За даними Матіоса, було проведено 183 обшуки у приміщеннях, які належать екс-міністру Клименку, зокрема у офісному центрі "Гулівер" у Києві, де було виявлено таємний офіс банка Клименка "Юнісон".

"Юнісон – материнська компанія сім'ї Клименків… медіахолдингу "Весті" і двох компаній з управління активами, власниками яких була родина Клименків і які обслуговували сім'ю Януковича", - зазначив Матіос.

За даними військового прокурора, за часи Майдана екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко вивів понад 788 мільйонів доларів.

У травні правоохоронці провели понад 400 обшуків у податківців у 15 областях України в рамках антикорупційної операції. Поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 95,921 млрд гривень.

У рамках розслідування щодо злочинної групи екс-президента Віктора Януковича було затримано 24 екс-керівників Міністерства доходів та зборів.

Українська правда