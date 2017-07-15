Матіос: Партнери Клименка пішли на угоду зі слідством

Партнери екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка пішли на співпрацю зі слідством.

Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Ще вчора вони тусили в "Гулівері" і були партнери з Клименком, а нині після обшуків у квартирах "господаря" вже надвечір вони ж рядками свідчень у протоколах - пішли на співпрацю зі слідством", - зазначив він.

Як відомо, у п'ятницю головна військова прокуратура спільно з Департаментом захисту Нацполіції та спецпідрозділом "Корд" провели обшуки у справі злочинної організації екс-президента Віктора Януковича та екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка.

За даними Матіоса, було проведено 183 обшуки у приміщеннях, які належать екс-міністру Клименку, зокрема у офісному центрі "Гулівер" у Києві, де було виявлено таємний офіс банка Клименка "Юнісон".

"Юнісон – це материнська компанія сім'ї Клименків… медіахолдингу "Весті" і двох компаній з управління активами, власниками яких була родина Клименків і які обслуговували повністю сім'ю Януковича", - зазначив головний військовий прокурор.

Матіос заявляє, що за часи Майдана екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко вивів понад 788 мільйонів доларів.

24 травня правоохоронці провели понад 400 обшуків у податківців у 15 областях України в рамках антикорупційної операції.

Поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва екс-глави Міндоходів та зборів Олександра Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 95,921 млрд гривень.

У рамках розслідування щодо злочинної групи екс-президента Віктора Януковича було затримано 24 екс-керівників Міністерства доходів та зборів.

Під вартою перебувають 9 підозрюваних, ще 13 внесли застави на суму понад 37 млн гривень, а 2 випустили під особисті зобов’язання.

Українська правда