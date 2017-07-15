Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Матіос: Партнери Клименка пішли на угоду зі слідством

Субота, 15 липня 2017, 13:55

Партнери екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка пішли на співпрацю зі слідством.

Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. 

"Ще вчора вони тусили в "Гулівері" і були партнери з Клименком, а нині після обшуків у квартирах "господаря" вже надвечір вони ж рядками свідчень у протоколах - пішли на співпрацю зі слідством", - зазначив він.

Як відомо, у п'ятницю головна військова прокуратура спільно з Департаментом захисту Нацполіції та спецпідрозділом "Корд" провели обшуки у справі злочинної організації екс-президента Віктора Януковича та екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка.

За даними Матіоса, було проведено 183 обшуки у приміщеннях, які належать екс-міністру Клименку, зокрема у офісному центрі "Гулівер" у Києві, де було виявлено таємний офіс банка Клименка "Юнісон".

"Юнісон – це материнська компанія сім'ї Клименків… медіахолдингу "Весті" і двох компаній з управління активами, власниками яких була родина Клименків і які обслуговували повністю сім'ю Януковича", - зазначив головний військовий прокурор.

Матіос заявляє, що за часи Майдана екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко вивів понад 788 мільйонів доларів.

24 травня правоохоронці провели понад 400 обшуків у податківців у 15 областях України в рамках антикорупційної операції

Поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва екс-глави Міндоходів та зборів Олександра Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 95,921 млрд гривень. 

У рамках розслідування щодо злочинної групи екс-президента Віктора Януковича було затримано 24 екс-керівників Міністерства доходів та зборів.

Під вартою перебувають 9 підозрюваних, ще 13 внесли застави на суму понад 37 млн гривень, а 2 випустили під особисті зобов’язання. 

Українська правда 

Теми: КлименкоМатіоспрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Клименко
На Херсонщині ще один загиблий внаслідок повені, 13 людей зникли безвісти
Влада шукає шляхи евакуації українців із окупованого берега Херсонщини – Клименко
В Україні створюють штаб із ліквідації наслідків підриву ГЕС, глава МВС керує роботами
Останні новини
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
Усі новини...
Реклама: