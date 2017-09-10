Прорив Саакашвілі: Прикордонники готують матеріали для прокуратури на 4 епізоди
Держав прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеїлом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон.
Про це "Українській правді" повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.
"Тут є ціла низка порушень. Наразі наша задача задокументувати сі ці порушення по гарячих слідах і передати їх в прокуратуру", - заявив він.
За словами Слободяна, йдеться про щонайменше чотири епізоди.
"Це незаконний прорив на режимний об’єкт, порушення міжнародних угод з польською стороною, незаконний перетин державного кордону, а також це нанесення тілесних ушкоджень співробітникам прикордонної служби", - зазначив Слободян.
На уточнююче питання, коли саме матеріали будуть передані в прокуратуру, він зазначив, що "на це піде деякий час".
На уточнююче питання, чи ці матеріали стосуватимуться лише Саакашвілі, чи всіх, хто перетинав кордон, в тому числі депутатів, Слободян сказав: "Це стосуватиметься всіх, хто перетнув кордон, в тому числі депутатів, і Саакашвілі".
Слободян також вважає, що ця ситуація може негативно вплинути на безвіз для українців і це питання може підніматися в Європарламенті.
"Це логічно, бо безлад на кордоні з ЄС не є позитивом для іміджу України. Наші "друзі" (у лапках) скористаються цим, що б підняти питання про призупинення безвізу", - вважає він.
Як відомо, разом із Саакашвілі, кордон перетинали депутат від Батьківщини Сергій Власенко і Юрій Дерев'янко.
Джерело в Держприкордонслужбі України зазначило, що у зв'язку з позаштатною ситуацією ніхто українських політиків і громадських діячів, які перебували "сірій зоні" на українсько-польському кордоні разом з Михайлом Саакашвілі, не пройшов прикордонний контроль з українського боку.
Як повідомлялося, раніше прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".
Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон.
доповнюється...
Оксана Коваленко, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.