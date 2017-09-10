Прорив Саакашвілі: Прикордонники готують матеріали для прокуратури на 4 епізоди

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Неділя, 10 вересня 2017, 21:24

Держав прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеїлом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон.

Про це "Українській правді" повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Тут є ціла низка порушень. Наразі наша задача задокументувати сі ці порушення по гарячих слідах і передати їх в прокуратуру", - заявив він.

За словами Слободяна, йдеться про щонайменше чотири епізоди.

"Це незаконний прорив на режимний об’єкт, порушення міжнародних угод з польською стороною, незаконний перетин державного кордону, а також це нанесення тілесних ушкоджень співробітникам прикордонної служби", - зазначив Слободян.

На уточнююче питання, коли саме матеріали будуть передані в прокуратуру, він зазначив, що "на це піде деякий час".

На уточнююче питання, чи ці матеріали стосуватимуться лише Саакашвілі, чи всіх, хто перетинав кордон, в тому числі депутатів, Слободян сказав: "Це стосуватиметься всіх, хто перетнув кордон, в тому числі депутатів, і Саакашвілі".

Слободян також вважає, що ця ситуація може негативно вплинути на безвіз для українців і це питання може підніматися в Європарламенті.

"Це логічно, бо безлад на кордоні з ЄС не є позитивом для іміджу України. Наші "друзі" (у лапках) скористаються цим, що б підняти питання про призупинення безвізу", - вважає він.

Як відомо, разом із Саакашвілі, кордон перетинали депутат від Батьківщини  Сергій Власенко і Юрій Дерев'янко.

Джерело в Держприкордонслужбі України зазначило, що у зв'язку з позаштатною ситуацією ніхто українських політиків і громадських діячів, які перебували "сірій зоні" на українсько-польському кордоні разом з Михайлом Саакашвілі, не пройшов прикордонний контроль з українського боку.

Як повідомлялося, раніше прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано". 

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон

доповнюється...

Оксана Коваленко, УП

Теми: Саакашвілі кордон прокуратура
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