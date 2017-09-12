В ГПУ не кажуть, як розслідували "конституційний переворот" Януковича

В Генеральній прокуратурі відмовилися надати інформацію про проведені слідчі дії у справі про "конституційний переворот", здійснений екс-президентом Віктором Януковичем у 2010 році.

Про це свідчить відповідь ГПУ на запит Української правди.

У відповіді відомство повідомило, що запобіжні заходи щодо підозрюваних не застосовувалися.

"Інша запитувана інформація є відомостями досудового розслідування і… є інформацією з обмеженим доступом і на цей час не може бути розголошена", - відповіли в ГПУ на питання, які слідчі дії за цим провадженням були здійснені.

6 вересня екс-президенту Віктору Януковичу та екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу повідомили про підозру у захопленні влади.

Досудове розслідування у цій справі триває з 3 березня 2014 року.

Як відомо, 30 вересня 2010 року Конституційний Суд у закритому режимі скасував політичну реформу від 2004 року. Тим самим суд під головуванням Анатолія Головіна повернув у дію Конституцію 1996 року.

Відтак, Віктор Янукович отримав ширші повноваження, ніж мав Віктор Ющенко, – такі, які мав ще Леонід Кучма. А повноваження Верховної Ради звузилися.

22 лютого 2014 року, одразу після втечі Віктора Януковича, Верховна Рада своєю постановою повернула до Конституції зміни від 2004 року. Крім того, 2 червня 2016 року парламент забрав у президента право утворювати суди.

Олег Твердь, УП