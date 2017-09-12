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В ГПУ не говорят, как расследовали "конституционный переворот" Януковича

Вторник, 12 сентября 2017, 18:59

В Генеральной прокуратуре отказались предоставить информацию о проведенных следственные действиях по делу о "конституционном перевороте", осуществленном экс-президентом Виктором Януковичем в 2010 году.

Об этом свидетельствует ответ ГПУ на запрос Украинской правды.

В ответе ведомство сообщило, что меры пресечения в отношении подозреваемых не применялись.

"Другая запрашиваемая информация является сведениям досудебного расследования и ... являются информацией с ограниченным доступом и в настоящее время не может быть разглашена", - ответили в ГПУ на вопрос, какие следственные действия по этому производству были осуществлены.

 



Как известно, 6 сентября экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в захвате власти.

Досудебное расследование по этому делу продолжается с 3 марта 2014 года.

30 сентября 2010 Конституционный Суд в закрытом режиме отменил политическую реформу от 2004 года. Тем самым суд под председательством Анатолия Головина вернул в действие Конституцию 1996 года.


Следовательно, Виктор Янукович получил более широкие полномочия, чем имел Виктор Ющенко, - такие, которые имел еще Леонид Кучма. А полномочия Верховной Рады сузились.

22 февраля 2014, сразу после побега Виктора Януковича, Верховная Рада своим постановлением вернула в Конституцию изменения с 2004 года. Кроме того, 2 июня 2016 парламент забрал у президента право образовывать суды.

Олег Твердь, УП

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Темы: ЯнуковичЛавриновичКонституция
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