Прокуратура перевіряє "суддів ДНР": 10 справ направлено до суду, 39 осіб в розшуку

За фактом здійснення правосуддя в незаконному утворенні "ДНР" та призначення суддів "ДНР" здійснюється досудове розслідування: в 2016-2017 років 10 обвинувальних актів направлено в суди, 39 особам оголошено підозри та оголошено у розшук.

Це випливає з відповіді на депутатське звернення народного депутата Сергія Лещенка, направленого до Генеральної прокуратури України та СБУ.

Так прокуратура Донецької області здійснює перевірку в межах кримінального провадження щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб, призначених на посади суддів терористичної організації "ДНР".

"У слідчому управлінні прокуратури області перебуває кримінальне провадження від 19.01.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК України з приводу сприяння діяльності "ДНР" шляхом утворення судових органів на непідконтрольній уряду України території Донецької області", – йдеться у відповіді прокуратури.

"У кримінальному провадженні розглядається питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому положенням глави 24-1 КПК України осіб, які призначені та працюють на посадах суддів так званої "ДНР", – йдеться в документі.

У прокуратурі зазначають, що впродовж 2016-2017 років до суду вже направлені обвинувальні акти стсовно 10 таких осіб, 39 особам оголошено підозри в порядку, передбаченому главою 24-1 КПК України, та вони оголошені у розшук.

В той же час на сайті під назвою "Верховный суд Донецкой Республики" опубліковано "Указ Главы Донецкой Народной Республики "О назначении судей" от 19 мая 2017 года № 119, де йдеться про призначення 24 суддів, частина з яких раніше були суддями України.

Згідно відповіді Служби безпеки України, вказаним "суддям ДНР" про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень наразі не повідомлено.

Українська правда