У Слов'янську СБУ затримала інформатора бойовиків

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П'ятниця, 15 вересня 2017, 04:36

Співробітники СБУ затримали в місті Слов'янськ Донецької області інформатора терористів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Правоохоронці встановили, що чоловік, який у справах пересувався населеними пунктами у районі проведення антитерористичної операції, періодично передавав інформацію одному з незаконних збройних формувань "ЛНР", - йдеться в повідомленні.

 Він, зокрема, збирав і надсилав терористам деталізовані дані про розташування військової техніки та підрозділів сил АТО.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника співробітники спецслужби вилучили докази передачі даних бойовикам "ЛНР", які були направлені на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.

Теми: СБУ "ДНР"
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