Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Слов'янську СБУ затримала інформатора бойовиків

П'ятниця, 15 вересня 2017, 04:36

Співробітники СБУ затримали в місті Слов'янськ Донецької області інформатора терористів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Правоохоронці встановили, що чоловік, який у справах пересувався населеними пунктами у районі проведення антитерористичної операції, періодично передавав інформацію одному з незаконних збройних формувань "ЛНР", - йдеться в повідомленні.

 Він, зокрема, збирав і надсилав терористам деталізовані дані про розташування військової техніки та підрозділів сил АТО.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника співробітники спецслужби вилучили докази передачі даних бойовикам "ЛНР", які були направлені на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.

Теми: СБУДНР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Усі новини...
СБУ
Викрадення патріотів, імітація розстрілів: СБУ затримала колаборанта на Миколаївщині
У Дніпрі затримали інформаторку окупантів – посадовицю Укрзалізниці
СБУ: Викрито групи, які переправляли "ухилянтів" за кордон за участю іноземців
Останні новини
17:15
Ракетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
Усі новини...
Реклама: