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В Славянске СБУ задержала информатора боевиков

Пятница, 15 сентября 2017, 04:36

Сотрудники СБУ задержали в Славянске Донецкой области информатора террористов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что мужчина, который по делам передвигался по населенным пунктам в районе проведения антитеррористической операции, периодически передавал информацию одному из незаконных вооруженных формирований "ЛНР", - говорится в сообщении.

 Он, в частности, собирал и отправлял террористам детализированные данные о расположении военной техники и подразделений сил АТО.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника сотрудники спецслужбы изъяли доказательства передачи данных боевикам "ЛНР", которые были направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

Темы: СБУДНР
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