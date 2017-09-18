У СІЗО РФ консулам не дали спілкуватися з Грибом українською

Українські консули зустрілися з викраденим у Білорусі і вивезеним у СІЗО в РФ Павлом Грибом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Гриба Андрій Сабінін.

"З Павлом зустрілися консульські працівники. Розмовляли годину в присутності співробітника СІЗО. Ряд питань блокувався. Ліки так і не передали, не було лікаря, сам буду робити це 21- го", - написав Сабінін.

Він також додав, що ув’язненому Павлу Грибу і українським консулам дозволили спілкуватися виключно російською мовою.

В Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про візит консулів до Гриба.

"Наші консули відвідали сьогодні Павла Гриба. Але не надано дозвіл на обстеження українськими лікарями. Вимагаємо забезпечити доступ лікарів", - написала у своєму Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца.

У свою чергу начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич "Українській правді" повідомив, що консул попросив надати йому дозвіл відвідати Гриба 27 вересня.

"18 вересня 2017 року консули відвідали Павла Гриба, утримуваного в СІЗО в Краснодарі.

За результатами зустрічі з ним встановлено, що медична допомога йому не надається, необхідних медичних препаратів він не приймає, що є критичним у зв'язку з його станом здоров'я. Дозволу на його обстеження групою українських лікарів немає", - зазначив Кирилич.

"Обурення викликає заборона консулу з боку керівництва СІЗО вести розмову з Грибом українською мовою. Консул вніс клопотання про надання дозволу на відвідання Гриба 27 вересня 2017 року", - додав він.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня в Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

У Білорусі не визнають своєї причетності до викрадення хлопця і обурюються через висловлювання українського МЗС про небезпеку, яку несуть для українців поїздки в Білорусь.

За офіційною інформацією, з 25 серпня він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагаються звинуватити його в тероризмі.

До нього довго не пускали адвоката і українських консулів.

Українська правда