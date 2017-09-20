Луценко: Витрачати час на створення антикорупційного суду - неприпустимо

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Середа, 20 вересня 2017, 13:40

Генеральний прокурор України Юрій Луценко наголосив на необхідності створення антикорупційних палат у вже існуючих судах.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар Луценка Лариса Сарган, посилаючись на його слова під час засідання Парламентського Комітету Асоціації між Україною та ЄС в Дніпровській ОДА.

"Генпрокурор вчергове наголосив на необхідності створення антикорупційних палат у вже існуючих судах, що прискорить процес покарання корупціонерів", - написала прес-секретар.

За її словами, Луценко наголосив на тому, що "усі суди в Україні мають бути антикорупційними".

"Тут я погоджуюся із тезами і Порошенка, і Керрі. Але витрачати час на створення окремого антикорупційного суду неприпустимо, як того вимагають окремі політики", - процитувала Луценка Сарган.

Раніше голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляв про те, що формування у звичайних українських судах антикорупційних палат замість створення спеціалізованого антикорупційного суду неможливе ані з логістичної, ані з юридичної точки зору.

Як повідомлялося, колишній держсекретар США Джон Керрі вважає, що президент Порошенко неправий у публічній позиції щодо антикорупційного суду.

Коментуючи заяву Порошенка про те, що створення антикорупційного суду в Україні може зачекати, оскільки ні в Європі, ні в США немає таких судів, Керрі зазначив, що у США кожен суд – антикорупційний.


Українська правда

Теми: НАБУ Луценко суд
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