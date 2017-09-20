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Луценко: Затягивать время на создание антикоррупционного суда - недопустимо

Среда, 20 сентября 2017, 13:40

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил необходимость создания антикоррупционных палат в уже существующих судах.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, ссылаясь на его слова во время заседания парламентского Комитета Ассоциации между Украиной и ЕС в Днепровской ОГА.

"Генпрокурор в очередной раз подчеркнул необходимость создания антикоррупционных палат в уже существующих судах, что ускорит процесс наказания коррупционеров", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Луценко подчеркнул, что "все суды в Украине должны быть антикоррупционные".

"Здесь я согласен и с Порошенко, и с Керри. Но затягивать время на создание отдельного антикоррупционного суда недопустимо, как того требуют отдельные политики", - процитировала Луценко пресс-служба.

Позже пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook уточнила его слова.

"Нам нужен Антикоррупционный суд. Мне все равно, как это будет называться - отдельно взятый антикоррупционный суд или Антикоррупционная палата в существующем суде, но он нужен завтра ", - процитировала она генпрокурора.

Но сразу же добавил:

"У меня нет года ждать создания нового суда. 4 тысячи задержанных нами взяточников должны отвечать по закону. Поэтому я предлагаю в существующем суде создать специальную палату, в которую на открытом конкурсе, под наблюдением общественных организаций, за 3 месяца будут набраны новые судьи. Дайте мне 50 судей антикоррупционной палаты или суда, как хотите, но в этом году - и мы вернем страну к нормальной жизни ", - заявил Луценко.

Ранее председатель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял о том, что формирование в обычных украинских судах антикоррупционных палат вместо создания специализированного антикоррупционного суда невозможно ни с логистической, ни с юридической точки зрения.

Как сообщалось, бывший госсекретарь США Джон Керри считает, что президент Порошенко неправ в публичной позиции по антикоррупционному суду.

Комментируя заявление Порошенко о том, что создание антикоррупционного суда в Украине может подождать, поскольку ни в Европе, ни в США нет таких судов, Керри отметил, что в США каждый суд - антикоррупционный.

Украинская правда

Темы: НАБУЛуценкосуд
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