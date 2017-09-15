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Керрі пояснив Порошенку, чому він неправий щодо антикорупційного суду

П'ятниця, 15 вересня 2017, 12:24

Колишній держсекретар США Джон Керрі вважає, що президент Порошенко неправий у публічній позиції щодо антикорупційного суду.

Про це він заявив у виступі під час щорічної зустрічі Yalta European Strategy, повідомляє "Європейська правда".

У п’ятницю Порошенко опонував закликам щодо швидшого створення антикорупційного суду аргументом про те, що у практиці країн ЄС та США немає таких судів. Порошенко зауважив, що такі суди є лише в окремих країнах "третього світу", і підтримав створення антикорупційної палати у Верховному суді.

"Я хочу відповісти тим, що у нас кожен суд – антикорупційний. І спецпрокурор зараз розслідує справу щодо президента", - наголосив Керрі. Конференційна зала зустріла ці слова оплесками.

Екс-держсекретар також підкреслив, що для України питання протидії корупції лишається ключовим для подальшого розвитку.

Нагадаємо, у п'ятницю президент Петро Порошенко висловив сподівання, що вже у жовтні в Україні з'явиться антикорупційна палата, а створення відповідного суду ще може зачекати.

Як повідомлялося, раніше Верховна рада намагалася ухвалити законопроект про створення Вищого антикорупційного суду в Україні, але щодо нього в парламенті виникли суперечки.

Зараз на експертизі Венеціанської комісії знаходяться законопроекти про створення в Україні антикорупційного суду та про створення спеціалізованої антикорупційної палати при існуючому Верховному суді.

13 липня голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Європейський Союз більше не наполягає на створенні окремого антикорупційного суду в Україні, а згоден на створення антикорупційної палати в рамках чинної судової системи.

Згодом представник ЄС пояснив, що Юнкер виступає за створення необхідних органів для боротьби з корупцією в Україні і не заперечував створення окремого Антикорупційного суду, підтримавши спеціальну антикорупційну палату в рамках наявної судової системи.

Теми: корупціясуд
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