Нардеп-радикал пропонує катувати журналістів хімпрепаратими

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Середа, 20 вересня 2017, 21:28

Нардеп від "Радикальної партії" Олег Купрієнко запропонував давати журналістам, що працюють у Раді, проносні ліки, причому робити це у неприродний спосіб.

Про це повідомила у Facebook журналіст Наталя Пономарів.

"На засіданні регламентного комітету парламенту (поважно звучить, правда?) прозвучала пропозиція купити пачку "Пургену" і по таблетці "засовувати журналістам в ср..ку", - написала вона.

В коментарях до її посту виклали відео цієї заяви, яке зробило "Громадське".

Як видно на записі, вислову Купрієнка передувало обговорення харчування депутатів у Верховній Раді. Народні обранці критикували журналістів, які працюють у парламенті, за те, що вони розповідають громадськості про надто низькі ціни в їдальні ВР, а в той самий час самі дуже полюбляють харчуватися в ній.

"Купіть упаковку "Пургену" і кожному журналісту по таблетці в ср..ку", - сказав на це нардеп з фракції Ляшка.

Така грубість обурила читачів цього допису. А колишній депутат Ради Віктор Уколов зробив важливе зауваження.

"Цікаво, що "Пурген" - це таблетки, і їх п'ють. Той, хто це заявив, явно має проблеми з уявою", - зазначив він.

Євген Кізілов, УП

Теми: Верховна Рада ЗМІ медіа
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