Українцям не рекомендують їздити в Росію через Білорусь

Посольство України в Білорусі рекомендує українським громадянам утриматись від поїздок, пов’язаних з перетинанням білорусько-російського державного кордону, крім як авіаційним транспортом.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому в понеділок на Facebook-сторінці відомства.

Посольство ще раз привертає увагу громадян до існуючої небезпеки при плануванні поїздок до Російської Федерації, агресія якої проти України триває з 2014 року.

Так Росія, посилаючись на відсутність пунктів пропуску через російсько-білоруський державний кордон, заборонила його перетинання громадянами третіх країн, крім громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь, у тому числі членами дипломатичного і адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв, консульських установ і представництв міжнародних організацій.

Разом з тим з 15 травня 2017 року російська сторона здійснює прикордонний контроль повітряних суден, які прибувають в Російську Федерацію з території Республіки Білорусь, а також які повертаються у зворотному напрямі.

У цьому зв’язку усім громадянам третіх країн, включаючи членів дипломатичного і адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв, консульських установ і представництв міжнародних організацій рекомендується для поїздок за вказаним маршрутом використовувати авіаційний транспорт.

За інформацією Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь, з огляду на те, що між Республікою Білорусь та Російською Федерацією відсутні чинні угоди про пункти пропуску, рішення про встановлення пунктів пропуску на білорусько-російській ділянці державного кордону не приймались, контроль на цій ділянці державного кордону Прикордонною службою Республіки Білорусь не здійснюється.

"У зв’язку з цим, посольство України в Республіці Білорусь рекомендує українським громадянам утриматись від поїздок, пов’язаних з перетинанням білорусько-російського державного кордону, крім перетинання авіаційним транспортом", – наголошують дипломати.

Як відомо, 24 серпня 2017 року в Білорусі зник син українського військового Павло Гриб.

За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

У Білорусі не визнають своєї причетності до викрадення хлопця і обурюються через висловлювання українського МЗС про небезпеку, яку несуть для українців поїздки в Білорусь.

За офіційною інформацією, з 25 серпня він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його в тероризмі.

До нього довго не пускали адвоката і українських консулів.

Українська правда