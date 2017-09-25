Украинцам не рекомендуют ездить в Россию через Беларусь

Посольство Украины в Беларуси рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок, связанных с пересечением белорусско-российской государственной границы, кроме как авиационным транспортом.



Об этом говорится в сообщении, обнародованном в понедельник на Facebook-странице ведомства.



Посольство еще раз привлекает внимание граждан к существующей опасности при планировании поездок в Российскую Федерацию, агрессия которой против Украины продолжается с 2014 года.



Так Россия, ссылаясь на отсутствие пунктов пропуска через российско-белорусскую государственную границу, запретила пересекать ее гражданам третьих стран, кроме граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, в том числе членам дипломатического и административно-технического персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций.



Вместе с тем с 15 мая 2017 года российская сторона осуществляет пограничный контроль воздушных судов, прибывающих в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь, а также возвращающихся в обратном направлении.



В этой связи всем гражданам третьих стран, включая членов дипломатического и административно-технического персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций рекомендуется для поездок по указанному маршруту использовать авиационный транспорт.



По информации Министерства иностранных дел Республики Беларусь, учитывая то, что между Республикой Беларусь и Российской Федерацией отсутствуют действующие соглашения о пунктах пропуска, решение об установлении пунктов пропуска на белорусско-российском участке государственного рубежа не принимались, контроль на этом участке государственной границы Пограничной службой Республики Беларусь не осуществляется.



"В связи с этим, посольство Украины в Республике Беларусь рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок, связанных с пересечением белорусско-российской государственной границы, кроме пересечения авиационным транспортом", – отмечают дипломаты.

Как известно, 24 августа в Беларуси исчез сын украиснкого офицера Павел Гриб. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

В Беларуси не признают своей причастности к похищению парня и негодуют из-за высказывания украинского МИД об опасности, которую несут для украинцев поездки в ​​Беларусь.

По официальной информации, с 25 августа он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в терроризме.

К нему долго не пускали адвоката и украинских консулов.

Украинская правда