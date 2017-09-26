У ГПУ заявляють, що встановили суттєві обставини підриву Шаповала

Слідчі Генпрокуратури сконцентрувалися на одній версії теракту, внаслідок якого загинув один із керівників Головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Шаповал.

Про це йдеться у повідомленні ГПУ на запит "Української правди".

"Слідством на першочерговому етапі відпрацьовувалося три основні версії вчинення злочину. Наразі у кримінальному провадженні допитано понад 900 свідків, призначено 13 судових експертиз, виконано значний обсяг інших необхідних слідчих і розшукових дій, за результатами яких вже встановлені певні суттєві обставини підготовки та вчинення злочину, які дають слідству підстави визначити та сконцентрувати зусилля на дослідженні однієї основної версії", - йдеться у відповіді.

"Про підозру особам не повідомлялося", - повідомили в Генпрокуратурі.

УП

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Як відомо, 27 червня близько 8:15 на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів у Києві вибухнув "Мерседес", водій від сильного вибуху загинув.

Загиблим виявився один із керівників Головного управління розвідки Міністерства оборони України Максим Шаповал.

За фактом підриву авто було відкрито кримінальне провадження за статтею про теракт. Загибель керівника спецпризначенців ГУР розслідує Головна військова прокуратура.

Президент Петро Порошенко посмертно присвоїв Шаповалу звання генерал-майора.

Оксана Коваленко, Олександр Шумілін, УП