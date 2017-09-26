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В ГПУ заявляют, что установили существенные обстоятельства подрыва Шаповала

Вторник, 26 сентября 2017, 17:22
В ГПУ заявляют, что установили существенные обстоятельства подрыва Шаповала

Следователи Генпрокуратуры сконцентрировались на одной версии теракта, в результате которого погиб один из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.

Об этом говорится в сообщении ГПУ на запрос "Украинской правды".

"Следствием на первоочередном этапе отрабатывались три основные версии совершения преступления. В настоящее время в уголовном производстве допрошено более 900 свидетелей, назначено 13 судебных экспертиз, выполнен значительный объем других необходимых следственных и розыскных действий, по результатам которых уже установлены определенные существенные обстоятельства подготовки и совершения преступления, которые дают следствию основания определить и сконцентрировать усилия на исследовании одной основной версии", - говорится в ответе.

"О подозрении лицам не сообщалось", - сообщили в Генпрокуратуре.

 
УП

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Как известно, 27 июня около 8:15 на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве взорвался "Мерседес", водитель от сильного взрыва погиб.

Погибшим оказался один из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максим Шаповал.

По факту подрыва автомобиля было открыто уголовное производство по статье о теракте. Гибель руководителя спецназовцев ГУР расследует Главная военная прокуратура.

Президент Петр Порошенко посмертно присвоил Шаповалу звание генерал-майора.

Оксана Коваленко, Александр Шумилин, УП

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Темы: терактКиевМинобороны
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