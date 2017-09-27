За Калинівку: у Авакова ініціюють відставку Муженка
Народний депутат з фракції "Народний фронт" і член колегії МВС Антон Геращенко пропонує звільнити голову Генштабу Віктора Муженко через надзвичайну ситуацію, яка виникла в Калинівці Вінницької області.
Про це він повідомив у Facebook.
"Виступаю з пропозицією до комітету (Верховної Ради - ред.) з питань національної безпеки і оборони на найближчому засіданні розглянути питання про звернення до верховного головнокомандувача президента України Петра Порошенка з пропозицією відправити у відставку главу Генерального штабу Віктора Муженко та його заступника, відповідального за збереження і безпеку військових складів", - написав нардеп.
За його словами, вибухи на складі боєприпасів в Калинівці - це військова катастрофа, відповідальність за яку повинен понести саме Муженко та його зам.
Геращенко також запропонував заслухати звіт Генштабу про використання 300 мільйонів гривень, виділених Радою в бюджеті-2017 на безпеку військових складів.
"Судячи з усього ці гроші, як зазвичай, пішли, як вода в пісок", - зазначив радник міністра внутрішніх справ.
Геращенко вважає подію результатом "недбалості, недолугості і безкарності вищого військового керівництва".
Як повідомлялося, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області. Це призвело до детонації снарядів.
За фактами вибухів у Калинівці порушено справу з попередньою кваліфікацією "диверсія".
Як відомо, зараз між Порошенком і главою МВС Арсеном Аваковим складаються неприязні стосунки.
Детальніше читайте про це у статті Української правди "Дуалізм влади. Як Порошенко і Аваков дотискають один одного".
Українська правда
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