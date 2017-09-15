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Лавриновича арештували на 2 місяці

П'ятниця, 15 вересня 2017, 15:27

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Відповідне рішення у п'ятницю оголосила суддя Олеся Батрин, повідомляє Укрінформ.

"Суд ухвалив рішення щодо обрання запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою строком на 60 днів ", - сказала Батрин.

На засідання суду також були присутні нардепи від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський і Олександр Вілкул.

Як відомо, Генеральна прокуратура повідомила про підозру в захопленні влади екс-президенту Віктору Януковичу та екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу.

ГПУ звинувачує їх у тому, що вони в 2010 році без рішення Верховної Ради змінили Конституцію, повернувши її текст в редакції 1996 року, що розширило повноваження президента за рахунок звуження ролі і повноважень парламенту й уряду.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛавриновичсудЯнукович
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