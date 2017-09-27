Апеляційний суд Києва звільнив Лавриновича з-під арешту

Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу адвоката екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича та скасував рішення Печерського райсуду Києва про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту на два місяці.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в середу.

Цим самим рішенням Апеляційний суд постановив звільнити Лавриновича з-під варти в залі суду.

Прокурор Яніс Сімонов зазначив, що обвинувачення незадоволене таким рішенням суду, але повністю скасувати його можна буде лише після оголошення 4 жовтня повного тексту рішення, коли буде викладено мотивувальну частину.



При цьому прокурор зазначив, що судді апеляційної інстанції "негативно ставляться до справ, які розслідує Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури".



"Якщо ви чули, то останнім часом уже почали відпускати колишніх співробітників "Беркута", яких підозрюють у скоєнні масових убивств. Саме апеляційна інстанція відпускає їх, змінюючи запобіжний захід", - наголосив він.



Водночас Сімонов заявив, що слідство в цьому кримінальному провадженні стосовно Лавриновича триватиме, проводитимуться всі необхідні слідчі дії, зокрема з боку захисту, й після цього вирішуватиметься питання про направлення обвинувального акта до суду для розгляду.



У свою чергу Лавринович зазначив, що виконуватиме всі зобов'язання, покладені на нього правоохоронними та іншими державними органами.

Він зауважив, що через певний час, можливо, виїжджатиме кудись за межі України, наприклад для відпочинку, але найближчим часом робити цього не має наміру.



Екс-міністр також зазначив, що його адвокати вже виконали роботи стосовно звернення до Європейського суду з прав людини, "можливо, з метою виховного процесу, оскільки є необхідність підвищення кваліфікації та підвищення трохи рівня правосвідомості тих, хто працює в сьогоднішній прокуратурі - можливо, це буде не зайвим".



"Наразі я на це запитання (про можливе звернення до ЄСПЛ) точної відповіді не знаю", - зауважив він.

Як відомо, 15 вересня Печерський райсуд обрав екс-міністру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 2 листопада.



Генпрокуратура обвинувачує Лавриновича в участі в організації конституційного перевороту в 2010 році.

Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Лавриновича у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України.



6 вересня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що екс-президенту Віктору Януковичу та екс-міністру юстиції Лавриновичу повідомлено про підозру у захопленні разом з іншими особами державної влади в Україні шляхом конституційного перевороту в 2010 році.

Зокрема, Лавриновича підозрюють в організації незаконної, без рішення Верховної Ради України, зміни до чинної Конституції України за допомогою внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року та його офіційного опублікування.



19 вересня адвокат Лавриновича Євген Солодко подав апеляцію на рішення суду про арешт.



У 2010 році Конституційний Суд України повернув країну до президентсько-парламентської форми правління, повернувши президенту частину втрачених повноважень.

Рішення КС, по суті, ввело в дію Конституцію 1996 року. 1 жовтня 2010 року текст "нової Конституції" було опубліковано у спецвипуску бюлетеня "Офіційний вісник України".