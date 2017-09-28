Муженко: звинуватити мене і моїх підлеглих не вийде

Голова Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявляє, що його чи його підлеглих не вдасться звинуватити у бездіяльності у ситуації, яка виникла у Калинівці Вінницької області.

Про це він написав у Facebook.

"Для тих, хто ще не зрозумів – звинуватити мене, моїх підлеглих в бездіяльності не вдасться. Призначити крайніх не вийде", - написав він.

Муженко підкреслив, що для управління Збройними Силами вибудувана чітка вертикаль з Верховним Головнокомандувачем на чолі.

Він повідомив, що завдяки "вмілим, злагодженим і навіть героїчним діям … особового складу 48 арсеналу пожежа була локалізована і припинена вже до 16 години", що дозволило уникнути втрат особового складу і місцевих жителів.

"Спільно з СБУ, ДСНС, НГУ і Національною поліцією – Збройні Сили продемонстрували згуртованість і професіоналізм у вирішенні проблеми", - підкреслив Муженко.

Водночас він додав, у ситуації, коли в країні йде війна, головним об'єктом ворожої атаки є Збройні Сили як основна опора національної безпеки.

"Відразу з'явилися ті, які прагнуть розхитати боєготовність та цілісність Збройних Сил.

Їх завдання співпадає з ворожим: а) переконати суспільство в тому, що командування ЗС нездатне адекватно реагувати на загрози; б) посіяти сумнів в спроможності ЗСУ захистити свій народ; в) збити довіру до армії. І на цьому фоні реалізувати свої політичні амбіції. Ці люди не розуміють, що ЗС стали іншими. Не такі, як були в 2014", - написав Муженко.

Він підкреслив, що військові стали сильніші і боєздатні.

Як відомо, Народний депутат з фракції "Народний фронт" і член колегії МВС Антон Геращенко пропонував звільнити голову Генштабу Віктора Муженка через надзвичайну ситуацію, яка виникла в Калинівці Вінницької області.

Увечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області. Це призвело до детонації снарядів.

За фактами вибухів у Калинівці порушено справу з попередньою кваліфікацією "диверсія".

Як відомо, зараз між Порошенком і главою МВС Арсеном Аваковим складаються неприязні стосунки.

Детальніше читайте про це у статті Української правди "Дуалізм влади. Як Порошенко і Аваков дотискають один одного".

Українська правда