Луценко: На складах у Калинівці міг бути закладений детонатор

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П'ятниця, 29 вересня 2017, 20:48

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що існують докази того, що до вибухів на військових склаах у районі Калинівки призвів закладений диверсантами детонатор.

Про це він сказав у телеефірі у п'ятницю ввечері.

"Ми схильні вважати, що всі останні вибухи — це частина воєнних дій Російської Федерації. Ми бачимо повні ознаки диверсії. По Балаклеї: ми встановили переліт через українсько-російський кордон БПЛА, який скинув заряди, які стали причиною вибуху. Отже, це диверсія зі сторони РФ", - розповів генпрокурор.

"У Калинівці ми не маємо доказів, що був безпілотний апарат, але ми маємо докази факту про ймовірно закладений детонатор", - додав він.

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Теми: Луценко
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