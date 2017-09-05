Музей Майдану просить віддати йому приміщення "Емпоріуму", власник каже: ніколи

Заступник директора Музею-меморіалу Революції гідності Антоніна Піпко пропонує тимчасово зберігати експонати музею у приміщенні магазину на Грушевського, з якого стерли "ікони революції".

Про це вона заявила на прес-конференції 4 вересня, повідомляє ВВС.

Вона додала, що остаточного рішення наразі немає.

Директор магазину "Емпоріум" Ігор Доценко обурився, що усе це вирішили без нього, як людини, яка досі орендує приміщення на Грушевського, 4.

"У понеділок вранці Музей Майдану запропонував передати їм приміщення "Емпоріума", оскільки їм ніде зберігати і виставляти експонати. Орендодавець встиг заявити, що не буде продовжувати з нами договір, нас не запросили на "брифінг". Усе вирішили без нас. При цьому без суду і слідства нас обвинувачують у протиправних діях", - обурився Доценко.

У свою чергу директор Інституту української мови Національної академії наук Павло Гриценко у коментарі "Українській правді" наголосив, що не планує передати приміщення на Грушевського музею Майдану, а їх заяви у ЗМІ називає тиском і рейдерством.

"Ніколи (не буде передачі приміщення музею – ред.). А чому ми маємо передавати свої площі? У нас є орендар законний, з яким підписано договір до кінця року. Угода ця не розірвана. Усе ще в процесі дослідження. До нас про нову угоду ніхто не звертався. Хто звертається про оренду приміщення через пресу? Чи це не є тиск?" - сказав Гриценко.

Він поцікавився, чи не пов'язаний намір Музею отримати приміщення з розфарбуванням фасаду і побиттям вікон на Грушевського.

"Якщо так наполегливо вимагають саме такого розв’язання, то хто тоді організував усі провокації? Хто привів людей, щоб били вікна, і щоб одночасно там були кореспонденти і інші. Чому це зразу прийшли з шинами, яйцями і всіма іншими атрибутами. Хто це все організовує – от питання? Чому так синхронно діє Інститут національної пам’яті і радикальні групи – це що Інститут нацпам’яті провокує ці безлади? Вибачте, це дуже неприємно", - сказав Гриценко.

Він додав, що шанує всіх, хто працює на національну ідею, але "події на Грушевського схожі на провокацію".

"Коли викликають орендаря по факту , коли вже все замальовано, і фотографують його ніби він дає вказівки. Це пересмикування. Доки правоохоронні органи і прокуратура не встановлять усі факти, не хронометрують це все, доти будь-які розмови не можуть вестися", - переконаний директор Інституту.

Він наголосив, що оці події і заяви Музею Майдану про передачу їм приміщення розцінює як тиск.

"Іде тиск на Інститут української мови. А ми теж не збоку стоїмо від національної ідеї. Перепрошую моє обурення, але я хочу, щоб усе вирішувалося у демократичній правовій державі. Бо це виглядає на рейдерське захоплення – через ЗМІ і через організованих буцімто національно свідомих громадян, але це ті ж самі тітушки. А те, що будівля обмальована і вікна розбиті – то вандалізм", - підсумував Гриценко.

При цьому він виступи за відновлення графіті на Грушевського і наголосив, що їх треба віднести не до пам’яток місцевого значення, а до пам’яток загальнодержавних.

Як відомо, 3 вересня з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Пізніше 3 вересня розгромили вхід до магазину люкс-меблів "Емпоріум".

Керівник магазину Ігор Доценко назвав ці графіті "типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби".

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що інститут звернеться до поліції та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам'яткою історії.

Прокуратура Києва №6 відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті.

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко у Twitter написав, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність.

4 вересня із магазина "Емпоріум" взялися вивозити меблі.

4 вересня стріт-арт художник Sociopath розповів, що домовився з міністром культури Євгеном Нищуком відновити графіті на Грушевського.

Міністр культури Євген Нищук виступає за надання статусу пам’ятки національного значення графіти на фасаді будинку по вулиці Грушевського, 4 після їх відновлення.

Ірина Балачук, "Українська правда"