Путін допускає участь Собчак в президентських виборах

Кожна людина має право виставити себе на вибори президента Росії в 2018 році, і Ксенія Собчак не є винятком.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, коментуючи публікації про можливу участь Собчак в президентських перегонах, передає ТАСС.

Він додав, що про це чує вперше.

"Ну, і ради Бога", - сказав Путін.

"Кожна людина відповідно до чинного закону, якщо вона витримує вимоги закону, має право виставити свою кандидатуру, і Ксенія Собчак не є тут винятком", - додав президент РФ.

Путін відзначив, що успіх або невдача Ксенії Собчак будуть залежати від того, яку програму вона запропонує і як вибудує свою президентську кампанію, якщо дійсно буде балотуватися.

При цьому він вважає передчасним говорити про початок президентської виборчої кампанії в РФ.

"Я вже говорив і можу сказати ще раз: у нас, як тільки передвиборні кампанії оголошують, відразу всі перестають працювати, це я знаю не з чуток. Тому що відразу починають думати про те, що буде після виборів, хто, де буде працювати. Працювати треба зараз. Кожному на своєму місці. Активно ", - сказав глава російської держави.

Як відомо, раніше ЗМІ повідомили, що в Кремлі хочуть зробити головним суперником Путіна на виборах жінку. Серед " 5-7 кандидатур, які розглядають", називали і Ксенію Собчак.

Однак Собчак заявила, що не збирається вести справи з адміністрацією Кремля.

Пізніше в своєму блозі на сайті радіостанції "Ехо Москви" Собчак написала, що вибори 2018 року "були б правильним викликом для людини, яка хоче повернути політику в країну".

"І цей виклик адресований не тільки мені ... (але - ред.) Я сама вирішу: як і що мені робити. Ніхто не буде мною маніпулювати, влаштовуючи зливи і провокації в пресі. І як тільки я вирішу чи зважуся, ви дізнаєтеся про це від мене особисто ", - підсумувала Собчак.