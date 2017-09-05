Лукашенко про "Запад 2017": Будемо вчитися воювати, нападати не збираємося

Майбутні білорусько-російські навчання "Запад-2017" не націлені на те, щоб на когось нападати, в чому зможуть переконатися запрошені закордонні спостерігачі.



Про це заявив 5 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді з керівництвом Державного секретаріату Ради Безпеки Білорусі та силовиків передає білоруське держагентство БЕЛТА.



"Хотів би напередодні початку активної фази навчань "Запад-2017 "почути інформацію від Міністерства оборони, яка ситуація в цьому плані. При цьому хочу попередити: досить виправдовуватися – оборонний характер наші навчання носять, ще щось. Є армія, є спільне угруповання Білорусі та Росії на західному напрямку. А якщо воно існує (ми ні від кого це не приховували), ми його будемо вчити воювати. Про всяк випадок", – заявив президент.



"Нападати ми ні на кого не збираємося. А якими будуть ці навчання – ми запросили практично всіх бажаючих. Нехай приїжджають і дивляться", – заявив Лукашенко.

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Як відомо, Росія і Білорусь заявляли, що в нинішніх навчаннях 14-20 вересня візьме участь 12 тисяч 700 військовослужбовців.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокояться, що Росія може використати навчання "Захід-2017" для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну.

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко зазначив, що Київ прораховує різні сценарії дій РФ, включаючи наступ.