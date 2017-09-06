В ОРДЛО виступили за обговорення путінської версії миротворців на Донбасі

Лідери терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький виступили за обговорення пропозиції президента Росії Володимира Путіна щодо миротворчої місії на Донбасі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"У будь-якому випадку, ми готові обговорювати цю ініціативу і наполягаємо, що без схвалення з боку "ДНР" і "ЛНР" ніякі зміни в форматі врегулювання неможливі", – заявив лідер угруповання "ДНР" Олександр Захарченко.

Водночас лідер угруповання "ЛНР" Ігор Плотницький заявив, що можна "повернутися до обговорення питання введення на Донбас миротворців ООН" за умов припинення і відведення озброєння.

Раніше Путін заявив, що розміщення миротворців ООН може бути лише на лінії розмежування на Донбасі нібито для забезпечення безпеки співробітників ОБСЄ.

В МЗС України взяли до уваги заяву Путіна і та готові опрацьовувати це питання, проте наголосили, що не може бути й мови про присутність росіян на території України під виглядом миротворців.

Як повідомлялось, постпред РФ при ООН Василь Небензя заявив, що у вівторок російська сторона направила проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі Генсекретарю ООН та голові Ради безпеки ООН.