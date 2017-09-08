Доступ ЗМІ до "Краківця" у день приїзду Саакашвілі обмежать

10 вересня роботу журналістів у пункті пропуску "Краківець", куди може прибути Міхеіл Саакашвілі, буде обмежена, але поруч облаштують місце для комунікації.

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

"Зважаючи на те, що 10 вересня деякі політичні партії та депутати анонсують проведення поблизу пункту пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею масових акцій, це створює додаткові ризики виникнення конфліктних ситуацій та інших провокацій", – сказано в повідомленні.

"У зв’язку з цим, Держприкордонслужба України повідомляє представникам засобів масової інформації, що 10 вересня робота представників медіа в пункті пропуску "Краківець" буде обмежена. Всі коментарі з зазначеної теми можна буде отримати поряд із пунктом пропуску, де буде облаштована площадка для комунікації", – заявляють прикордонники.

ДПСУ також інформує, що "польська сторона теж повністю обмежує роботу будь-яких засобів масової інформації в своєму пункті пропуску "Корчова", що розташований навпроти українського "Краківця".

Як відомо, 10 вересня Саакашвілі планує в'їхати з Польщі до України – можливе його затримання. Політик подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко в липні позбавив його громадянства України.

Народні депутати від партії "Самопоміч" планують зустрічати Саакашвілі на КПП "Краковець" 10 вересня. Представники "Демальянсу" також поїдуть туди, щоб прослідкувати за законністю процедур.

Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента.

За даними "Української правди", колишній голова Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі 7 вересня був у Женеві (Швейцарія) і зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським, який колись очолював Дніпропетровську область

Олена Рощенко, УП