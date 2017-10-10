На прохання ЄСПЛ Україна відправить до Гриба лікарів без дозволу РФ

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Вівторок, 10 жовтня 2017, 16:10

Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я, керуючись листом ЄСПЛ, відправляють українських лікарів провести огляд утримуваного в краснодарському СІЗО в РФ Павла Гриба.

Про це "Українській правді" повідомив директор консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Він зазначив, що 6 жовтня ЄСПЛ надіслав  лист до адвоката Гриба, де повторно попросив до 16 жовтня надати висновки про обстеження хлопця українськими фахівцями.

У  зв'язку з цим,  Генконсульство направило до російської сторони чергові звернення з вимогою допустити до затриманого медиків із України у період із 12 по 15 жовтня цього року.

"Враховуючи позицію Європейського суду з прав людини, Київ, не очікуючи рішення російської сторони про допуск українських лікарів до затриманого Гриба, керуючись відповідним листом ЄСПЛ, відряджає українських медиків до Російської Федерації", - сказав Погорельцев.

Він висловив сподівання, що російська сторона  виконає прохання ЄСПЛ та надасть відповідний дозвіл на відвідання Гриба українськими фахівцями.

Проте директор консульської служби не виключає, що позитивного результату може і не бути.

"Ми передбачаємо три варіанти розвитку подій. Перший: Росія не наважиться ослухатися ЕСПЛ і надасть дозвіл на обстеження Гриба нашими лікарями. Другий - відмовить, і третій - просто проігнорує наше звернення", - пояснив Погорельцев.

Він додав, що наразі МЗС спільно із МОЗ опрацьовують питання щодо відрядження зазначених лікарів до Росії вже 11 жовтня.

А також зазначив, що Україна оплатила Грибу послуги адвоката.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Адвокат Гриба Андрій Сабінін після ознайомлення з матеріалами справи, повідомляв, що російський суд заочно виніс рішення про його  затримання на два місяці, ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.

За офіційною інформацією,  він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагаються звинуватити його в тероризмі.

17 жовтня суд має переглянути питання стосовно запобіжного заходу для Гриба. Однак, захисник впевнений, що юнака, скоріше за все, залишать під вартою, оскільки в нього немає майна чи реєстрації в Росії, тож його не можуть відпустити під домашній арешт чи підписку про невиїзд.

Яна Міланова, УП

Теми: Україна Росія політв'язні МЗС МОЗ
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