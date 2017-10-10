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По просьбе ЕСПЧ Украина отправит к Грибу врачей без разрешения РФ

Вторник, 10 октября 2017, 16:10

Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения, руководствуясь письмом ЕСПЧ, отправляют украинских врачей провести обзор удерживаемого в краснодарском СИЗО в РФ Павла Гриба.

Об этом "Украинской правде" сообщил директор консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Он отметил, что 6 октября ЕСПЧ направил письмо к адвокату Гриба, где повторно попросил до 16 октября предоставить результаты обследования парня украинскими специалистами.

В связи с этим, Генконсульство направило к российской стороне очередные обращения с требованием допустить к задержанному медиков из Украины в период с 12 по 15 октября этого года.

"Учитывая позицию Европейского суда по правам человека, Киев, не дожидаясь решения российской стороны о допуске украинских врачей к задержанному Грибу, руководствуясь соответствующим письмом ЕСПЧ, отправляет украинских медиков в Российскую Федерацию", - сказал Погорельцев.

Он выразил надежду, что российская сторона выполнит просьбу ЕСПЧ и предоставит соответствующее разрешение на посещение Гриба украинскими специалистами.

Однако директор консульской службы не исключает, что положительного результата может и не быть.

"Мы предполагаем три варианта развития событий. Первый: Россия не осмелится ослушаться ЕСПЧ и согласится на обследование Гриба нашими врачами. Второй - откажет, и третий - просто проигнорирует наше обращение", - пояснил Погорельцев.

Он добавил, что сейчас МИД совместно с Минздравом прорабатывают вопрос о командировке указанных врачей в Россию уже 11 октября.

А также отметил, что Украина оплатила Грибу услуги адвоката.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин, после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца, еще 17 августа, до момента прибытия парня в Гомель.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в терроризме.

17 октября суд должен пересмотреть вопрос о мере пресечения для Гриба. Однако, защитник уверен, что юношу, скорее всего, оставят под стражей, поскольку у него нет имущества или регистрации в России, поэтому его не могут отпустить под домашний арест или подписку о невыезде.

Яна Миланова, УП

Темы: УкраинаРосcияполитзаключенныеМИДМинздрав
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