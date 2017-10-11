Штаб АТО: Військовий, нібито затриманий в РФ, самовільно покинув частину

188 переглядів
Середа, 11 жовтня 2017, 02:57

У штабі АТО перевірили інформацію про затримання російськими прикордонниками українця, який нібито намагався перейти кордон на Луганському напрямку і представився як військовослужбовець ЗСУ.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці в Facebook.

Попередньо встановлено, що 6 жовтня військовослужбовець одного з підрозділів, який зараз дислокується в районі проведення АТО, без оформлення необхідних документів на убуття з військової частини, з усного дозволу командира поїхав додому за сімейними обставинами.

"Військова служба правопорядку проводить службове розслідування з фактом самовільного залишення військової частини військовослужбовцем. А також вживаються заходи щодо розшуку та з’ясування місцезнаходження даного військовослужбовця", - відзначили в штабі.

Раніше повідомлялося, що в штабі АТО не мають інформації щодо нібито затримання Росією на кордоні людини, котра назвалася військовослужбовцем української армії.

Як повідомлялося, російські прикордонники заявили 10 жовтня, що затримали за порушення кордону на луганському напрямку людину, котра назвалася військовослужбовцем української армії.

Теми: АТО Збройні сили
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
День в АТО: Бойовики застосували БМП біля Новотроїцького і отримали відповідь 10 жовтня 2017, 19:32
Морально-психологічний стан військових в АТО задовільний – ВСУ 10 жовтня 2017, 12:57
Бойовики 18 годин вели вогонь у секторі "М": поранено 4 бійців АТО 10 жовтня 2017, 12:50
powered by lun.ua
Головні новини
Штаб АТО: Військовий, нібито затриманий в РФ, самовільно покинув частину
Головні економічні новини дня – за 60 секунд
Головні новини дня – за 60 секунд
Глава Каталонії відклав проголошення незалежності від Іспанії
Усі новини
перфоманс

Як розуміти арт-проекти: відверта розмова про сучасне мистецтво

відео

Чому нас меншає? Доступно про складні демографічні питання

офіційно

Вчені визначили ген, що відповідає за дитячі вередування