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Штаб АТО: Военный, якобы задержанный в РФ, самовольно покинул часть

Среда, 11 октября 2017, 02:57
Штаб АТО: Военный, якобы задержанный в РФ, самовольно покинул часть

В штабе АТО проверили информацию о задержании российскими пограничниками украинца, который якобы пытался перейти границу на Луганском направлении и представился как военнослужащий ВСУ.

Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook.

Предварительно установлено, что 6 октября военнослужащий одного из подразделений, которое сейчас дислоцируется в районе проведения АТО, без оформления необходимых документов на оставление воинской части, с устного разрешения командира уехал домой по семейным обстоятельствам.

"Военная служба правопорядка проводит служебное расследование по факту самовольного оставления воинской части военнослужащим. А также принимаются меры по розыску и выяснения местонахождения данного военнослужащего", - отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что в штабе АТО не имеют информации о якобы задержании Россией на границе человека, назвавшегося военнослужащим украинской армии.

Как сообщалось, российские пограничники заявили 10 октября, что задержали за нарушение границы на луганском направлении человека, назвавшегося военнослужащим украинской армии.

Темы: АТОВооруженные силы
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